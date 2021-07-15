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'Arven Cadde' Projesi ile her bütçeye uygun ev - Son Dakika

'Arven Cadde' Projesi ile her bütçeye uygun ev

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:52
'Arven Cadde' Projesi ile her bütçeye uygun ev, System.String[]

Modern, ferah ve konforlu yapılarıyla Kayseri'ye değer katan Arven Yapı, Erkilet Bulvarı üzerinde 'Arven Cadde Projesi' ile ev sahibi olmak isteyenlerin adresi oluyor.

Modern, ferah ve konforlu yapılarıyla Kayseri'ye değer katan Arven Yapı, Erkilet Bulvarı üzerinde 'Arven Cadde Projesi' ile ev sahibi olmak isteyenlerin adresi oluyor. Banka kredisiz 9 yıl vadeli konut satışının yapılacağı bu proje ile her bütçeden vatandaş ev sahibi olabilecek. Arven Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, vatandaşın ilgisini çekecek 'Arven Cadde Projesi'nin detaylarını anlattı.

Kaliteli yaşam için konfor ve ferahlık arayanların adresi Arven Yapı yeni bir projeye daha imza atıyor. Ayrıcalıklı konumu ve ulaşımın rahat olduğu 'Arven Cadde Projesi' her bütçeye uygun ödeme seçeneği sağlıyor. Erkilet Bulvarı üzerinde yer alan projede Kayseri'de ilk defa 9 yıl vadeli konut satışının yapılacağı Arven kalitesi ev sahibi olmak isteyenleri memnun edecek. Arven Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, ekonomik olarak vatandaşa nefes aldıracaklarını ve Arven Yapı'nın fedarkarlık göstereceğini ifade ederek; "İnşaat sektöründe oluşan yüksek maliyetler sonrasında insanların konut alım gücü zorlaştı, çünkü maliyet artışları oranında kişilerin gelirleri aynı oranda artmadı. Öncesinde vatandaşlarımız ailede 2 çalışanın olması durumunda bir maaşla geçimini sağlayıp diğeriyle bizlerden taksitle konut alabiliyordu. Ancak artan fiyatlar sonrasında bu durum mümkün olmamaya başladı. Hal böyle olunca bizlerde bu konuyu uzun süre çalışma arkadaşlarımızla değerlendirdik. Halkımız, vatandaşlarımız için nasıl kolaylık sağlarız bunun yollarını aradık, mevcut banka kredisi oranlarının yüksekliği sebebiyle insanların ev alma hayallerini ertelediğini gözlemledik. Geldiğimiz son noktada ödemeleri asgari ücret oranında taksitlere yakın hale getirip borçlarını uzun vadelere yayarak bu fedakarlığı bizim yapmamız gerektiği kanaatine vardık. Geçmişten bugüne Arven İnşaat'ın ilkesi her zaman vatandaşlarımızın memnuniyeti olmuştur, çoğu zaman arkadaşlarımız taksitli ödemelerde müşterilerimizin zorlanacağı veya onları zor durumda bırakacak ödemelere fırsat dahi vermezler" dedi.

"TAKSİTLİ ÖDEME PLANLARIYLA FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİ SUNUYORUZ"

Ev sahibi olmak isteyenler için ödeme kolaylığının sağlandığı Arven Cadde Projesi'nde banka kredisiz 9 yıl vadeli konut alma modelinin detaylarına değinen Arven Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, seçilen daire tipine göre fiyatlarda değişkenlik olduğunu ifade ederek; "Söz konusu kampanyamız Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan Arven Cadde Projemiz için geçerli. Genel olarak tüm projelerimizde teslim tarihlerine göre taksitli ödeme planlarıyla farklı ödeme seçenekleri sunuyoruz. Cadde projemizde 2+1,3+1,3,5+1 ve 4+1 konutlar yer almaktadır. Toplamda 9 blok, 208 daire ile kampanyamız sınırlı. Başlangıç olarak 90.000 TL'den başlayan peşinat, 2.750 TL'den başlayan taksitler ve 9 yıl vade imkanı söz konusu. Seçilen daire tipine göre bu fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Kasım 2023 tarihinde teslimat planlıyoruz ve teslim sonrasında borçlarını öderken isteyen evi teslim olduğunda oturabilecek isteyen kiraya verebilme hakkına sahip olacaktır. Projemizin bulunduğu bölgede örnek dairemiz ve satış ofisimiz mevcut. İlgilenen vatandaşlarımız ziyaret edebilirler. Şu an hamdolsun halkımızın yoğun ilgisi var ve bu bizi mutlu ediyor, konu ile ilgili şehrimizin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla çalışanlarını faydalandırabilecek anlaşmalar yaptık. Sektörel iş birliklerimiz kamu ve özel sektörde sürecektir. Şu an ki yoğun ilgi sonrasında bu proje bize yeterli olmayacak bu modeli geliştirebileceğimiz daha büyük projelere imza atmamız gerektiği kanaatindeyiz. İnsanların bize olan güveni bizleri de mutlu ediyor. Halkımıza karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz" dedi.

"15 TEMMUZ DEMOKRASİNİN KAZANDIĞI BİR GÜN"

Arven Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne de değinerek; "15 Temmuz Demokrasinin kazandığı bir gün olarak geçti tarihimize. Burada dış güçler ve içimizdeki hainler ile birlikte bir girişimde bulundular. Ama bu girişimi inşallah tüm halkımızda demokrasi savaşını kazandı ve bunu da daha sonra inşallah baş kaldıramayacakları bir gün bundan dolayı bu baş kaldırıyı yapan tüm halkımıza ve silahlı kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz. Umarım bu ihtilaller tekrar yaşanmaz. Çünkü; ihtilalleri çok yaşadı bu Türkiye" ifadelerine yer verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Say, Türk Milleti'ne hayırlara vesile olmasını dilerken Arven Cadde Projesi için örnek daireleri görmek ve satış ofisinden bilgi almak isteyen müşteriler için de bayram boyunca açık olacağını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

'Arven Cadde' Projesi ile her bütçeye uygun ev

Erkilet, Kayseri, konut, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Arven Cadde' Projesi ile her bütçeye uygun ev - Son Dakika Ekonomi


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