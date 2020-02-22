Arven Yapı geleneksel çözüm ortakları toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arven Yapı geleneksel çözüm ortakları toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Arven Yapı geleneksel çözüm ortakları toplantısını gerçekleştirdi

6 saat önce

Kayseri'de inşaat sektörünün öncü firmalarından olan GYODER ve KONUTDER üyesi Arven Yapı Endüstrisi A.Ş., geleneksel olarak düzenlediği çözüm ortakları toplantısını Arven Plaza Konferans Salonunda yoğun katılım ile gerçekleştirdi.

Arven Yapı geleneksel çözüm ortakları toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Kayseri'de inşaat sektörünün öncü firmalarından olan GYODER ve KONUTDER üyesi Arven Yapı Endüstrisi A.Ş., geleneksel olarak düzenlediği çözüm ortakları toplantısını Arven Plaza Konferans Salonunda yoğun katılım ile gerçekleştirdi. Puanlama ile seçilen çözüm ortakları ödüllendirildi.


Arven Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, yaptığı konuşmada Arven Yapı'nın çözüm ortakları ile birlikte büyük bir aile olduğunu ve bu ailenin her geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirterek, sektöre yön vermenin gereğinin nitelikli çözüm ortakları ile çalışmaktan geçtiğini vurguladı. İş sağlığı ve güvenliği konularının önemine vurgu yapan Say, emniyetli inşaat sahalarının oluşmasında çözüm ortaklarına önemli görevler düştüğünü, bu konuda ilgili birimlerle yönetmeliklere uygun şekilde hareket edilmesinin gerektiğini söyledi. Orhan Say son olarak, İstanbul da ürettikleri konut projelerinde Kayseri'den çözüm ortakları ile çalışmaya öncelik verdiklerini söyleyerek, tüm çözüm ortaklarına yaptıkları güzel işler işler için teşekkür etti.


Arven Yapı Endüstrisi A.Ş. Genel Koordinatörü Seyfettin Kalaycıgil de, çözüm ortakları ile 2019 yılına ait değerlendirmeler ile 2020 yılı hedeflerini paylaştı. Geçmişten bugüne birlikte uzun yıllar çalıştıkları çözüm ortaklarının mevcut olduğunu ve her geçen gün bu sayının yeni firmalar ile büyüyerek çoğaldığını söyleyen Kalaycıgil, bu durumdan kaynaklı memnuniyetlerini dile getirdi. Kalaycıgil ayrıca, yeni yıl içerisinde satışa sunulacak 5 yeni projenin de müjdesini verdi.


Toplantı iş güvenliği ve sağlığı semineri, slayt gösterisi, ödül töreni ve çözüm ortakları aile yemeği ile son buldu. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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