Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
26.11.2020 12:50
Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Artvin il karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Arvin-Ardanuç- Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
ARTVİN - Artvin il karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Geçitli köyü mevkiinde karayoluna koyulan dubalar ve tabela ile yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaklaşık 5 ay yolun ulaşıma kapandığını belirten Geçitli Köyü muhtarı Tamer Kaya, yaptığı açıklamada "Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Bu güzergahı kullanan şoför arkadaşlara önemle duyurulur" dedi.
Öte yandan yolun ulaşıma kapalı olduğunu bilmeyen sürücüler köylüler tarafından Şavşat Sahara geçidi-Ardahan karayoluna yönlendiriliyor.
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