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Arz darboğazları gelecek yıla kadar Alman sanayisini baskılayacak - Son Dakika

Arz darboğazları gelecek yıla kadar Alman sanayisini baskılayacak

15.11.2021 14:36
Arz darboğazları gelecek yıla kadar Alman sanayisini baskılayacak

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, arz darboğazlarının daha "yerleşik" hale geldiğini ve bunun gelecek yıla kadar Alman sanayisini baskı altında tutacağını duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, arz darboğazlarının daha "yerleşik" hale geldiğini ve bunun gelecek yıla kadar Alman sanayisini baskı altında tutacağını duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinin yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde büyümeye devam ettiğini ancak arz darboğazlarının gelecek ay sanayi üretimini azaltabileceğine işaret edildi.

Raporda, üretim için ara mallar ve ham maddeler için arz darboğazlarının yakın zamanda sona ermesinin beklenmediğine işaret edilerek, arz darboğazlarının daha "yerleşik" hale geldiği ve bunun Alman sanayisini gelecek yıla kadar baskı altında tutacağı belirtildi.

Bakanlık raporunda, "Ara ürünler ve ham maddelerde mevcut tedarik darboğazları daha da yerleşik hale geldi. Alman sanayisini kısıtlıyor." ifadesine yer verildi.

Bu baskının özellikle yarı iletken (çip) sıkıntısı çeken önemli otomotiv sektöründe daha belirgin olacağına işaret edilen raporda, Alman mallarına yönelik yüksek talebe rağmen, ara ürün sıkıntısı nedeniyle sanayinin üretimini artıracak durumda olmadığı vurgulandı.

Bakanlık raporunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin hizmet sektörünün imalat sektöründeki zayıflığı telafi edebileceğine işaret edilerek, yine de Almanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yılın son çeyreğinde artışın son iki çeyreğe göre daha az olacağına işaret edildi.

Raporda, hizmet sektörüne yönelik "Ancak Kovid-19 pandemisinin mevcut durumu nedeniyle riskler yeniden arttı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı raporunda, ekimde yüzde 4,5 ile 1993'ten beri en yüksek seviyede olan enflasyonun gelecek yıl KDV indirimi gibi özel etkilerin son ermesiyle düşmesinin beklendiğine yer verildi.

Öte yandan, Alman ekonomisi, özel tüketimin artırması nedeniyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Bu arada, Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

Enerji Bakanlığı, Ekonomi, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arz darboğazları gelecek yıla kadar Alman sanayisini baskılayacak - Son Dakika


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