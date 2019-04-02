Son Dakika Haberleri: Arz talep dengesizliği fiyatlara yansıdı

Arz talep dengesizliği fiyatlara yansıdı

56 dakika önce

DÜNYA Emtia Fiyat Endeksi'ne göre 12 aylık dönemde kuru üzümde fiyat artışı %101.1 olurken, Mart 2019'da ise fındık fiyatında %12.3 artış görüldü.

Arz talep dengesizliği fiyatlara yansıdı, System.String[]
DÜNYA Emtia Fiyat Endeksi'ne göre 12 aylık dönemde kuru üzümde fiyat artışı %101.1 olurken, Mart 2019'da ise fındık fiyatında %12.3 artış görüldü. Geçen ay 20 temel üründen 11'inin fiyatında artış, 6'sında fiyat düşüşü yaşanırken 3'ünde de sabit kaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:06 

fındık fiyatları, Ekonomi
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