Arzu Çerkezoğlu, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Alsalem ile Görüştü - Son Dakika
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Arzu Çerkezoğlu, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Alsalem ile Görüştü

26.07.2022 12:03
Arzu Çerkezoğlu, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Alsalem ile Görüştü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem ile görüştü. Çerkezoğlu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sürecini ve bu süreçteki yargı sürecini aktardı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem ile görüştü. Çerkezoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme sürecini ve bu süreçteki yargı sürecini aktardı.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem ile dün İstanbul'da bir araya geldi.

Çerkezoğlu görüşmede, kadınların hem kamusal hem de özel alanda yaşadığı her türlü ayrımcılık ve şiddet türlerini Alsalem'e aktardı. Çerkezoğlu, çocuk, yaşlı bakımı ile ev ve bakım işlerine kamusal politikalar uygulanmadığından kadın istihdamının büyük oranda esnek ve güvencesiz istihdam olduğunu vurguladı. Çerkezoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme sürecini ve bu süreçteki hukuksuz yargı sürecini de Alselem ile paylaştı.

ILO 190 sayılı Sözleşme'nin hükümet tarafından onaylanması için DİSK'in ve bağlı sendikaların mücadele sürecini anlatan Çerkezoğlu, DİSK Kadın Komisyonu'nun ILO 190 sayılı Sözleşme'nin onaylanması için başlattığı bir yıllık kampanya süreci hakkında bilgi verdi ve konfederasyona bağlı sendikaların toplu iş sözleşmelerine uyarladığı örnekleri paylaştı.

Çerkezoğlu, ILO 190 sayılı Sözleşme'nin onaylanması için DİSK olarak mücadeleye devam edeceklerine de işaret etti.

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Kaynak: ANKA

Birleşmiş Milletler, Arzu Çerkezoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arzu Çerkezoğlu, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Alsalem ile Görüştü - Son Dakika

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