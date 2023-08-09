Arzu Sabancı'dan İstanbul'daki turist yoğunluğuna tepki: Türkçe konuşan yok - Son Dakika
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Arzu Sabancı'dan İstanbul'daki turist yoğunluğuna tepki: Türkçe konuşan yok

09.08.2023 08:42

Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki turist sayısına tepki göstererek, "Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Arzu Sabancı, turistlerle ilgili tepkisiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. İstanbul'daki turist sayısına tepki gösteren Sabancı, "Türkçe konuşan yok" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SİMSİYAH KIYAFETLİLERLE KAPLI"

1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sitem eden Arzu Sabancı, şunları yazdı: "Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma'daki turist sayısından şikayet ediyordu. 'Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı' diyordu… Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim. Şimdi İstanbul'umuz aynı durumda… Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı."

Arzu Sabancı'dan İstanbul'daki turist yoğunluğuna tepki: Türkçe konuşan yok
Arzu Sabancı'dan İstanbul'daki turist yoğunluğuna tepki: Türkçe konuşan yok
Arzu Sabancı'dan İstanbul'daki turist yoğunluğuna tepki: Türkçe konuşan yok
YORUMLAR (1)
  • Korul Nuri: Deden öyle demiyordu o isadami kafasiyla düsünüyordu,sense simarik bir zengin gibi düsünüyorsun.Tabi senin turistlere ihtiyacin yok.Ordaki esnafin var ama. Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Turizm Arzu Sabancı'dan İstanbul'daki turist yoğunluğuna tepki: Türkçe konuşan yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arzu Sabancı'dan İstanbul'daki turist yoğunluğuna tepki: Türkçe konuşan yok - Son Dakika
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