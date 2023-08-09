Arzu Sabancı'dan İstanbul'daki turist yoğunluğuna tepki: Türkçe konuşan yok

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Arzu Sabancı, turistlerle ilgili tepkisiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. İstanbul'daki turist sayısına tepki gösteren Sabancı, "Türkçe konuşan yok" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SİMSİYAH KIYAFETLİLERLE KAPLI"

1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sitem eden Arzu Sabancı, şunları yazdı: "Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma'daki turist sayısından şikayet ediyordu. 'Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı' diyordu… Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim. Şimdi İstanbul'umuz aynı durumda… Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı."