Arzu Yanardağ, eski rol arkadaşı Emrah'ın Sinan Akçıl'la yaşadığı tartışmayı yorumladı: Kapak sesi geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Arzu Yanardağ, ünlü şarkıcılar Emrah ile Sinan Akçıl arasındaki kavgaya dair çarpıcı yorumlar yaptı. 1997'de 'Unutabilsem' dizisinde Emrah'la başrolü paylaşan Arzu Yanardağ, "Şok, şok, şok; bunca yıldan sonra Sinan Akçıl hayranı oldum" dedi.

"KAPAK SESİ GELDİ"

Arzu Yanardağ, Emrah ve Sinan Akçıl atışmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Diziden sonra kendisiyle (Emrah) hiç karşılaşmadım. Zaten müziğine, yaptığı işlere hiçbir zaman ilgim, sevgim olmadı. Ama Sinan Akçıl ile ilgileniyorum artık. Çok güzeldi, kapak sesi geldi.

Kendisiyle ilgili (Emrah) Çok da bana keyif vermeyen şeyler oldu. Sinan Akçıl ile münakaşaya girmişler, ben tabii ki Sinan'ın tarafını tutuyorum."

EMRAH VE SİNAN AKÇIL ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Emrah ile Sinan Akçıl, sosyal medyadan beste tartışması yaşamıştı. Akçıl'ın "Burcu'nun köpeğini setten attırmış ve oynadığı dizinin son sezonunda hiç konuşmamışlar. Benden bir şarkı istemişti ama duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum" sözlerine, Emrah'tan sert yanıt gelmişti:

"Yalan söylüyorsun. Seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp, uyduruk bestelerini satmaya çalıştın. Sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Bana beste yapmaya çapın yetmez."

"CEVABIM HUKUKİ OLUR"

Oğlu Tayfun'u kabul etmediği için Emrah'a gönderme yapan Akçıl, "Beni besteci olarak görmemen albümlerimi alana, şarkılarımı dinleyen milyonlar adına, bana sadece gurur verir. Yıllar önce 'Ben Böyle Şey Görmedim' şarkım için benimle buluştun ama sonra ücret bile konuşmadan ayrıldık. En azından gelecekteki ailemi kızım ya da 'oğlum' olursa onları da sahiplenip, geleceklerini garanti altına alacak kadar imanım var. Artık kafana göre yazı yazmaya kalkarsan da cevabım ancak hukuki olur" açıklamasını yapmıştı.