Arzu Yanardağ Yaralı Kuşlar'da

Kanal D'nin hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen günlük dizisi Yaralı Kuşlar'a ünlü oyuncu Arzu Yanardağ dahil oldu.



Bir buçuk yıl aradan sonra Yaralı Kuşlar ile ekrana dönen güzel oyuncu dizide Hülya karakterine hayat verecek.



Yanardağ, Hülya karakteri ve kariyeri ile ilgili şunları söyledi;



"Günlük diziler, haftalık dizilerden daha zor. Fakat, setin eğlenceli ve



çok keyifli geçtiğini bildiğim için, bu rol bana önerilince çok mutlu oldum.



Kişiliğimle ters ama oyunculuk kariyerimi geliştireceğinden, hemen kabul ettim...



Kolay bir rol olmayacağını biliyorum. Geçen sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda



'Yankı' isimli oyunda rol alarak sahne ve oyunculuk deneyimimi geliştirme fırsatı



yakalamıştım. Tiyatro beni besleyen ve oyunculuğumu geliştirme imkanı bulduğum bir alan. Ancak ekranlarda olmayı da çok özledim. İzleyicilerle buluşmak için sabırsızlanıyorum."



Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyen Yaralı Kuşlar, yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D'de..