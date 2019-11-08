Arzum, 4 yıldır üst üste aldığı ödülle küçük ev aletleri sektöründe en cool marka olmayı sürdürüyor.



Arzum'un açıklamasına göre, şirket, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen, 2019'un en cool markalarının seçildiği "Cool Markalar Araştırması"nda küçük ev aleti kategorisinde Türk tüketicilerinin en cool bulduğu marka seçildi.

Dört yıldır üst üste aynı ödülü alan Arzum, 53 yıldır teknolojiyi, tasarım ve yaratıcılıkla birleştirmeye devam ediyor.

40 ülkede tüketicilerin hayatlarına dokunan marka, her dönem inovasyon, farklı tüketici kitlelerine ve pazarlarına yönelme, yeni iş birlikleri gibi yöntemlerle heyecanı, tutkuyu ve ilgiyi daima diri tutuyor, marka tavrını sürekli güçlendiriyor.