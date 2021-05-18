Arzum'dan 2021'in ilk üç ayında 25,9 milyon TL net kâr

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021 yılının ilk üç aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde 202,5 milyon TL gelir açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre vergi öncesi net karını yüzde 534,2 artıran şirketin net karı 25,9 milyon TL oldu.

Aralık 2020'de halka arz olan Arzum, yılın ilk üç ayında 40,4 milyon TL esas faaliyet karı elde etti. Arzum Ocak-Şubat-Mart 2021'de 202,5 milyon TL satış gerçekleştirirken, geçen yılın ilk çeyreğine göre satışlarını yüzde 75,3 oranında artırdı. Geçen yıl 9,1 milyon TL olan FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi karı) sonucu da yüzde 245 artışla 31,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum CEO'su Mete Zadil, şirketin her geçen gün güçlenen bir finansal yapısı olduğunu belirterek, 4 yıldır kaydedilen büyümenin (YBBO) yüzde 38,3'ü aştığını kaydetti.

Çoklu satış kanalı modeli ile büyümeye devam ettiklerini belirten Zadil, "Her yıl olduğu gibi bu yıla da; istikrarlı, sürdürülebilir ve karlı büyüme ile başladık. Başarılı bir 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 32,5 brüt kar marjı, ve yüzde 20 esas faaliyet kar marjı elde ettik. Yılın ilk üç ayı itibarıyla özkaynak karlılık oranımız yüzde 16,3 seviyesinde gerçekleşirken öz kaynak büyüklüğü ise 158 Milyon TL'yi aştı. Pandemi gibi zorlu bir sürece rağmen hedeflerimizin ve geçen senenin aynı dönemine göre beklentilerimizin üstünde bir sonuçla yola devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

2020'nin son günlerinde halka arz olarak başarılarına yeni ortakları da davet ettiklerini vurgulayan Zadil, şu değerlendirmelerde bulundu:

" 55'inci yılımızı kutluyor olmanın gururunu yaşıyoruz. İnovasyon odaklı, kurumsal yönetime değer veren kaliteli bir şirket ve köklü, tanınan markamızla güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Başarılı operasyonel ve finansal performansımız sayesinde pandemi gibi Türkiye ve dünyada yaşanan büyük olumsuzluklara rağmen stratejik hedeflerimize ulaşmak için hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Yalın ve dayanıklı iş modelimizle; son yıllarda satışlar, FAVÖK ve net karlılıkta büyürken net işletme sermayesi ve borçluluğumuzu kontrol altında tuttuk. Öz kaynaklarımız büyüdü, temettü dağıttık ve net borç/FAVÖK oranını düşürdük. 2021 'de Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından Türkiye'nin En İyi İşvereni seçildik.

2021'de Arzum Tostçu Mini tost makinesi, iF Design Award'da 'Ürün Tasarımı' kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Bunun yanı sıra inovatif teknolojilerin ödüllendirildiği, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği Plus X Award 2021'de de toplam 11 ödüle layık görüldük. Aldığımız ödüllerle başarılarımızın ve markamızın gücüne güç katmayı sürdürüyoruz. Yıllar içinde 5 tahvil çıkardık, iki özel sermaye fonundan yatırım aldık ve kendimizi bugüne hazırladık. Halka arz sürecimizle birlikte başarılarla dolu tarihimizde yepyeni bir döneme adım attık. 1950'li yılların başlarında Eminönü'nde başlayan bu güzel, değerli yerli ve milli markamızın hikayesini, halka arz ile birlikte daha güçlü bir kurumsal kimlik ve güçlü bir marka olarak ilerliyoruz."

"Ürün çeşitliliği ve sayısını artıracağız"

Aşılama oranlarının artışıyla birlikte 2021'de salgının etkisini yavaş yavaş yitireceğine inandıklarını aktaran Zadil, "Bu dönemde biz de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürecek ve paydaşlarımızın yanında olacağız. Zorlu piyasa koşullarına rağmen çalışan sayımızı artırdık. 2021'de de istihdama katkı sağlama hedefimizi sürdüreceğiz. Pandemi ile birlikte önemi daha da artan sağlıklı beslenme ve hijyene yönelik inovatif ürünlerimizin çeşitliliğini ve sayısını artıracağız. Geçtiğimiz aylarda New York Times Meydanı'ndaki (Times Square) en ünlü yapılardan NASDAQ binasında Arzum OKKA'nın yer aldığı görkemli bir outdoor çalışmasına imza attık. Arzum OKKA ile dünyada daha fazla insana Türk kahvesini sevdirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.