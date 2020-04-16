Arzum'dan tüketicilere

Arzum mobil uygulaması, tüketicilerin akıllı cihazlarının hızlı ve kolay ulaşımını sağlamak için devreye alındı.

Arzum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanıcı deneyimini her zaman ön planda tutan şirket, inovatif adımlar atarak dijital bir marka olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Arzum'un modern dünyasını tüketicilerin evlerine taşıma hedefiyle hayata geçirilen Arzum mobil uygulaması, tüketicilerin kullanımına sunuldu.

Teknolojiyi tasarım ile birleştirdiği ürünlerinin tümünü mobil uygulama ile tüketicilerin cebine taşıyan marka, bir tıklama ile istenen ürünün rahatça incelenebilmesini ve dilenen yerden dilenen zamanda satın alınabilmesini sağlıyor.

App Store veya Google Play üzerinden indirilebilen Arzum mobil uygulaması, özel kampanya ve fırsatlar da sunuyor. Tüketiciler, mutfaktan kişisel bakıma kadar tüm yaşam alanları için 250'den fazla ürünü sunan aplikasyon ile saniyeler içerisinde ihtiyacı olan ürünü sipariş edebiliyor.