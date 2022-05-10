Arzum Freeshake şarjlı kişisel blender ile "pratik tatil" mümkün - Son Dakika
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Arzum Freeshake şarjlı kişisel blender ile "pratik tatil" mümkün

10.05.2022 10:21
Arzum Freeshake şarjlı kişisel blender ile "pratik tatil" mümkün

Arzum Freeshake şarjlı kişisel blender ile sağlıklı ve lezzetli karışımlar istenilen her yerde, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanabiliyor.

Arzum Freeshake şarjlı kişisel blender ile sağlıklı ve lezzetli karışımlar istenilen her yerde, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının gözde tatil seçeneklerinden kamp ve karavan tatillerinde, istenilen yere taşınabilecek pratik şarjlı mutfak aletlerine ihtiyaç duyuluyor.

Bu ihtiyaçlar için tasarlanan Arzum Freeshake şarjlı kişisel blender ile sağlıklı ve lezzetli karışımlar istenilen her yerde, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanabiliyor.

300 ml kapasiteli şişe boyutu ile çantaya rahatlıkla sığan Arzum Freeshake'i kampta, piknikte ya da deniz kıyısında kolaylıkla taşımak mümkün oluyor. Arzum Freeshake'in paslanmaz çelik bıçakları da bulunuyor.

Pratik şarj imkanı veren USB kablosuyla Arzum Freeshake, 2,5 saat kablosuz olarak çalışabilme özelliği ile de ev dışında kolaylık sunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arzum Freeshake şarjlı kişisel blender ile 'pratik tatil' mümkün - Son Dakika


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