Arzum İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Didem Oral getirildi

Arzum İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Didem Oral atandı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Didem Oral, Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden lisans derecesiyle mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde Executive MBA yaptı.

Kariyerine 2000 yılında Ram Dış Ticaret'te başlayan Didem Oral, 2008 yılına kadar TNT Lojistik, Turkcell ve Wyeth İlaçları şirketlerinde insan kaynakları uzmanı olarak çalıştı. Oral, 2008-2012'de MSD şirketinde insan kaynakları iş ortağı olarak görev yaptı.

2012-2014 döneminde TAV Havalimanları Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü'nü üstlenen Oral, 2015 yılından itibaren Borusan Otomotiv Grubu'nda insan kaynakları ve iş sağlığı güvenliği direktörü olarak kariyerine devam etti. Oral, kariyeri boyunca şirket birleşmesi, liderlik gelişimi, kariyer ve performans yönetimi sistemlerinin kurulması ve değişim yönetimi projelerinin aktif olarak içinde yer aldı, ayrıca bu projelerin yönetilmesine liderlik etti.

Nisan 2021 itibarıyla Arzum bünyesine katılan Didem Oral, markanın insan kaynakları genel müdür yardımcılığı görevini yürütecek.