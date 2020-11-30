Arzum Okka ailesi, Türk kahvesini geleneksel lezzetiyle dünyanın 40 ülkesine sunuyor - Son Dakika

Arzum Okka ailesi, Türk kahvesini geleneksel lezzetiyle dünyanın 40 ülkesine sunuyor

30.11.2020 13:49
Arzum Okka ailesi, Türk kahvesini geleneksel lezzetiyle dünyanın 40 ülkesine sunuyor, System.String[]

Türk kahvesini geleneksel ve ideal lezzettiyle dünyanın 40 ülkesine sunan Arzum Okka, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutluyor.

Türk kahvesini geleneksel ve ideal lezzettiyle dünyanın 40 ülkesine sunan Arzum Okka, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutluyor.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, mükemmel Türk kahvesi deneyimi için tasarlanan Arzum Okka ailesi, farklı kültürleri Türk kahvesiyle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonuyla yola çıkan ve bugün dünyanın 40 ülkesinde milyonlarca kişiye Türk kahvesini sevdiren Arzum Okka ailesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutluyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, şunları kaydetti:

"UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesinden yer alan Türk kahvesini, Arzum Okka ile dünyaya yaymaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu global yolculuğun ilk adımını 2014 yılında attık. Türk kahvesini dünya ile tanıştırmanın tek yolu makineli çözümdü, bunu Arzum Okka ile başardık. Türk kahvesinde bir devrim yaratan, doğrudan fincana servis ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle bir ilk olan Arzum Okka'yı yurt içi ve global pazara sunduk. Türk kahvesinin kendine özgü pişirme tekniğinden sunumuna kadar tüm aşamalarının özenle korunmasının ve yaşatılmasının önemine dikkati çektik. Geleneklere bağlı kaldığımız közde pişirme özelliğini, Türk kahvesinin olmazsa olmaz bol köpüğünü Arzum Okka'nın vazgeçilmez parçası yaptık. 2014 yılından bu yana Arzum Okka ailesine kattığımız yeni üyeler ile Türk kahvesini dünyaya sevdirdik. Sadece yeni ürünlerimizle kalmadık, katıldığımız büyük fuarlarda bu kültürü dünyaya anlattık."

Dünyadaki kahve trendinden şu an sadece yüzde 10 pay alan Türk kahvesinin çok daha iyi bir konuma gelmeyi hak ettiğini belirten Kolbaşı, "Nesnelerin interneti çalışmalarımızın ilk kahramanlarından biri olan Arzum Okka ile uzun süredir büyük kahve zincirlerinin şubelerinde ve büyük restoranlarda Türk kahvesine imza atıyoruz. Yurt dışında da bu başarıyı sağlamak en büyük arzumuz. Arzum Okka, National Sanitation Foundation (NSF) sertifikasını alan ilk ve tek Türk kahvesi makinesi. Arzum Okka ailesi ile bugüne dek birçok uluslararası yarışmada da ödül sahibi olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, tüketicilerin farklı ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelik tasarımı ve inovatif özellikleri farklı 6 ürünle kahve severlerin yanında olan Arzum Okka ailesi, dünyanın dört bir köşesinde taze Türk kahvesi deneyimi yaşatıyor.

Arzum Okka ailesi, yüksekliğe göre kaynama noktası ayarlama teknolojisiyle, dünyanın neresinde olursa olsun eşsiz Türk kahvesi deneyimi sunuyor. Suyu otomatik olarak pişirme haznesine aktaran, kendi kendini temizleyen ve kahveyi doğrudan fincana servis eden Arzum Okka, közde pişirme özelliğiyle kahve tutkunlarına mükemmel bir kahve deneyimi sağlıyor. Tek seferde 4 fincana kadar kahve yapabilen Arzum Okka Grandio, yavaş pişirme seçeneği ile közde Türk kahvesi keyfi sunarken, farklı fincan boyutları için 3 kademeli fincan büyüklüğü ayarını yapabiliyor.

Arzum Okka Grandio Duo'nun LED aydınlatmalı dokunmatik paneli üzerinden istenilen adet ve boyutta, közde veya normal Türk kahvenizi hazırlayarak, kahvenin pişirilme süreci sesli ve ışıklı olarak takip edilebiliyor. Her biri 5 fincan kapasiteye sahip 2 ayrı cezvesiyle, tek seferde 10 fincan Türk kahvesi yapabilen Grandio Duo ile şekerli ve sade Türk kahvesini aynı anda hazırlanabiliyor.

Arzum Okka Minio, 4 fincan kapasitesi, taşma önleme sistemi ile ağır ateşte, ideal kıvamda pişmiş, bol köpüklü Türk kahvesini keyifli sohbetlere taşıyor. Akıllı pişirme sensörü sayesinde taşma yapmayan, kahve hazır olduğunda sesli ve ışıklı uyarı sistemi ile bilgilendiren Arzum Okka Minio Pro, ideal kıvamda bol köpüklü Türk kahvesi sunuyor. Arzum Okka Minio Duo misafirleri bekletmeden tek seferde ister şekerli ister sade 8 fincan Türk kahvesi pişirebiliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arzum Okka ailesi, Türk kahvesini geleneksel lezzetiyle dünyanın 40 ülkesine sunuyor - Son Dakika


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