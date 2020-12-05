Arzum OKKA, Türk kahvesini dünyaya sevdirdi - Son Dakika

Arzum OKKA, Türk kahvesini dünyaya sevdirdi

05.12.2020 11:07
Arzum OKKA, Türk kahvesini dünyaya sevdirdi, System.String[]

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü ile ilgili olarak, "2014 yılından bu yana Arzum OKKA ailesine kattığımız yeni üyeler ile Türk kahvesini dünyaya sevdirdik.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü ile ilgili olarak, "2014 yılından bu yana Arzum OKKA ailesine kattığımız yeni üyeler ile Türk kahvesini dünyaya sevdirdik." açıklamasında bulundu.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, kavrulma derecesi, pişirilmesi, sunumuyla 5 asırlık bir hikayenin kahramanı olan Türk kahvesini geleneksel ve ideal lezzettiyle dünyanın 40 ülkesine sunan Arzum OKKA, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesinden yer alan Türk kahvesini, Arzum OKKA ile dünyaya yaymaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu global yolculuğun ilk adımını 2014 yılında attık. Türk kahvesini dünya ile tanıştırmanın tek yolu makineli çözümdü, bunu Arzum OKKA ile başardık. Türk kahvesinde bir devrim yaratan, doğrudan fincana servis ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle bir ilk olan Arzum OKKA'yı yurt içi ve global pazara sunduk.

Türk kahvesinin kendine özgü pişirme tekniğinden sunumuna kadar tüm aşamalarının özenle korunmasının ve yaşatılmasının önemine dikkat çektik. Geleneklere bağlı kaldığımız közde pişirme özelliğini, Türk kahvesinin olmazsa olmaz bol köpüğünü Arzum OKKA'nın vazgeçilmez parçası yaptık. 2014 yılından bu yana Arzum OKKA ailesine kattığımız yeni üyeler ile Türk kahvesini dünyaya sevdirdik. Sadece yeni ürünlerimizle kalmadık, katıldığımız büyük fuarlarda bu kültürü dünyaya anlattık." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki kahve trendinden şu an sadece yüzde 10 pay alan Türk kahvesinin çok daha iyi bir konuma gelmeyi hak ettiğini aktaran Kolbaşı bu payı yüzde 20'lere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Kolbaşı, "Nesnelerin interneti çalışmalarımızın ilk kahramanlarından biri olan Arzum OKKA ile uzun süredir büyük kahve zincirlerinin şubelerinde ve büyük restoranlarda Türk kahvesine imza atıyoruz. Yurt dışında da bu başarıyı sağlamak en büyük arzumuz. Arzum OKKA, National Sanitation Foundation (NSF) sertifikasını alan ilk ve tek Türk kahvesi makinesi. Arzum OKKA ailesi ile bugüne dek bir çok uluslararası yarışmada da ödül sahibi olduk." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre ayrıca, bugün tüketicilerin farklı ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelik tasarımı ve inovatif özellikleri farklı 6 ürünle kahve severlerin yanında olan Arzum OKKA ailesi, dünyanın dört bir köşesinde taze Türk kahvesi deneyimi yaşatıyor.

Arzum OKKA ailesi, yüksekliğe göre kaynama noktası ayarlama teknolojisiyle, dünyanın neresinde olursanız olun eşsiz Türk kahvesi deneyimi sunuyor. Suyu otomatik olarak pişirme haznesine aktaran, kendi kendini temizleyen ve kahveyi doğrudan fincana servis eden Arzum OKKA, közde pişirme özelliğiyle kahve tutkunlarına mükemmel bir kahve deneyimi sağlıyor. Tek seferde 4 fincana kadar kahve yapabilen Arzum OKKA Grandio; yavaş pişirme seçeneği ile közde Türk kahvesi keyfi sunarken, farklı fincan boyutları için 3 kademeli fincan büyüklüğü ayarını yapabiliyor.

Arzum OKKA Grandio Duo'nun LED aydınlatmalı dokunmatik paneli üzerinden istenilen adet ve boyutta, közde veya normal Türk kahvenizi hazırlayarak, kahvenin pişirilme süreci sesli ve ışıklı olarak takip edilebiliyor. Her biri 5 fincan kapasiteye sahip 2 ayrı cezvesiyle, tek seferde 10 fincan Türk kahvesi yapabilen Grandio Duo ile şekerli ve sade Türk kahvesini aynı anda hazırlayabilir, dostlarınızla birlikte beklemeden Türk Kahvenizi keyifle içebilirsiniz. Arzum OKKA Minio, 4 fincan kapasitesi, taşma önleme sistemi ile ağır ateşte, ideal kıvamda pişmiş, bol köpüklü Türk kahvesini keyifli sohbetlerinize taşıyor.

Akıllı pişirme sensörü sayesinde taşma yapmayan, kahve hazır olduğunda sesli ve ışıklı uyarı sistemi ile bilgilendiren Arzum OKKA Minio Pro, ideal kıvamda bol köpüklü Türk kahvesi sunuyor. Misafirlerinizi bekletmeden tek seferde ister şekerli ister sade 8 fincan Türk kahvesi pişirebilmesiyle dikkatleri üzerine çeken Arzum OKKA Minio Duo, dokunmatik paneli, sesli ve ışıklı uyarı sistemiyle de teknolojisinden söz ettiriyor.

Yönetim Kurulu, Türk Kahvesi, Aralık, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arzum OKKA, Türk kahvesini dünyaya sevdirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi "Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı
Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı         
10:47
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti         
10:15
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' uygulaması geliyor Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' uygulaması geliyor         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor         
08:27
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı         
07:21
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı         
21:33
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 11:23:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arzum OKKA, Türk kahvesini dünyaya sevdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei