Arzum Onan'ın bacakları sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncuyu çileden çıkardılar
25.02.2021 13:38
Eski manken ve oyuncu Arzum Onan (47), sosyal medyadan bacaklarının fotoğrafını paylaştı. Onan, gelen yorumlar sonrası çılgına döndü. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'in haberine göre; Arzum Onan'ın takipçileri, "Bu tip şeylere ihtiyacınız yok", "Lütfen saygınlığınızı kaybetmeyin" ve "Ahmet Hakan'ın sizi sıkıcı bulduğunu açıklamasından sonra bu paylaşım çok manidar" yorumlarında bulundu.
YORUMLAR CANINI SIKTI
Gelen yorumlar sonrası canı sıkılan Onan, fotoğrafını yoruma kapattı.& ;
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