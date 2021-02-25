Arzum Onan'ın bacakları sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncuyu çileden çıkardılar

Snob Magazin'in haberine göre; Arzum Onan'ın takipçileri, "Bu tip şeylere ihtiyacınız yok", "Lütfen saygınlığınızı kaybetmeyin" ve "Ahmet Hakan'ın sizi sıkıcı bulduğunu açıklamasından sonra bu paylaşım çok manidar" yorumlarında bulundu.

YORUMLAR CANINI SIKTI

Gelen yorumlar sonrası canı sıkılan Onan, fotoğrafını yoruma kapattı.& ;



