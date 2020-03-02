Arzum Operasyonlar Direktörü Ünal, The Stevie Awards 2020'de jüri başkanı oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Arzum Operasyonlar Direktörü Ünal, The Stevie Awards 2020'de jüri başkanı oldu - Son Dakika Ekonomi

Arzum Operasyonlar Direktörü Ünal, The Stevie Awards 2020'de jüri başkanı oldu

6 saat önce

Arzum İcra Kurulu Üyesi ve Operasyonlar Direktörü Arif Emre Ünal, Las Vegas'ta düzenlenen The Stevie Awards for Sales & Customer Service 2020'nin jüri başkanlığını üstlendi.

Arzum Operasyonlar Direktörü Ünal, The Stevie Awards 2020'de jüri başkanı oldu, System.String[]

Arzum İcra Kurulu Üyesi ve Operasyonlar Direktörü Arif Emre Ünal, Las Vegas'ta düzenlenen The Stevie Awards for Sales & Customer Service 2020'nin jüri başkanlığını üstlendi.

Arzum'un açıklamasına göre, Caesars Palace'de gerçekleştirilen etkinlikte, tüm kategorideki finalistler 150'den fazla profesyonel tarafından puanlandı ve ödüllerine kavuştu.

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Arzum İcra Kurulu Üyesi ve Operasyonlar Direktörü Ünal, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards'ta geçen yıl satış sonrası hizmetler yapısıyla "Müşteri Hizmetleri Başarısı" kategorisinde altın ödülün sahibi olduklarını anımsattı.

Bu yıl ise etkinliğin jüri başkanlığını üstlendiklerini kaydeden Ünal, "Böylesi prestijli bir yarışmada dünyanın birçok farklı ülkesinde yapılan projeleri değerlendirmek ve en iyi örnekleri seçerek ödüllendirmek bizler için gurur verici. Şirket stratejimizin önemli hedeflerinden birisi olan müşteri memnuniyetini ve hizmet seviyemizi en üst seviyeye çekmek için dünyayı yakından takip ederek daha fazla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Las Vegas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu
Altının kilogramı 322 bin liraya geriledi Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 15 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda toplanacak

Son Dakika Haberleri
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 17:59:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arzum Operasyonlar Direktörü Ünal, The Stevie Awards 2020'de jüri başkanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]