Son Dakika Haberleri: Arzum, Türkiye'nin "En İyi Yönetilen Şirketleri" arasındaki yerini aldı
Son Dakika Güncel Arzum, Türkiye'nin 'En İyi Yönetilen Şirketleri' arasındaki yerini aldı - Son Dakika

Arzum, Türkiye'nin "En İyi Yönetilen Şirketleri" arasındaki yerini aldı

6 saat önce

Elektrikli ev aletleri markası Arzum, Deloitte Private tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "En İyi Yönetilen Şirketler" programında finale kaldı ve en iyi yönetilen şirket ödülünü kazandı.

Arzum, Türkiye'nin

Elektrikli ev aletleri markası Arzum, Deloitte Private tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "En İyi Yönetilen Şirketler" programında finale kaldı ve en iyi yönetilen şirket ödülünü kazandı.


Arzum açıklamasına göre, 20 ülkede uygulanan ve Türkiye'de ikinci kez düzenlenen programda 95 şirket arasından ilk 15'e yerleşen şirket, strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere dört ana başlıktaki başarısıyla ödüle hak kazandı.

Açıklamada, ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda birçok ödül aldık ancak bu ödülü farklı kılan her şeyi kapsıyor olması. Uzun zamandır değiştirmediğimiz stratejimiz de bu süreçte incelenen dört ana başlıkla son derece paralel. Kuvvetli bir yönetişim ve finansal tabanı olan bu stratejiye uyumlu belirlenmiş hedeflerimizle günden güne bir üst hedefe koşuyor, sağlıklı büyüyor ve pazar payı kazanıyoruz. En büyük yatırım alanımız olan Ar-Ge ve inovasyon bizim vazgeçilmezimiz. Tüm bunların yanında kurum değerlerine, çalışan deneyimine ve şirket kültürüne verdiğimiz önem ilk günden bugüne hep çok güçlü. Yönetim kalitemizin tam kapsamlı ödüllendirilmesi bizim için büyük bir mutluluk. Değerlendirme sürecindeki emekleri için tüm Deloitte koçlarına ve değerli jüri üyelerine teşekkür ediyorum."

Türkiye, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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