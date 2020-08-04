Arzum'un Foodie'si hijyenik ve sağlıklı beslenmeye yardımcı oluyor - Son Dakika

Arzum Foodie Elektrikli Modern Sefer Tası, hijyenik ve sağlıklı yemek rutinine devam etmeye yardımcı oluyor.

Arzum açıklamasına göre, sağlıklı beslenme rutinine nerede olursa olsun dikkat edenlerin tercih ettiği Arzum Foodie Elektrikli Modern Sefer Tası, ofiste ya da okulda güvenle tüketilebilen yemeklerle bu sonbaharda rahat bir nefes aldırıyor.

Türkiye'de bir ilk olan ve çıktığı ilk günden bugüne çok tercih edilen elektrikli sefer tası, ofiste ya da okulda vazgeçilmez olmaya aday olarak gösteriliyor.

Hijyenik ve sağlıklı beslenmeye yardımcı olan sefer tası, aynı zamanda gıda alerjisi olanlar tarafından da tercih ediliyor.

İki yemek kabı ve bir tabağa sahip olan söz konusu ürün ile birden fazla yemek 12 dakikada ısıtılabiliniyor. Dileyenler, evde güvenle hazırladığı yemekleri yanına alabiliyor ya da buharda pişirilebilen tüm lezzetler ile ofiste ya da okulda kolaylıkla sağlıklı beslenme imkanı buluyor.

Kompakt tasarımı ile öne çıkan ve çevre dostu taşıma çantası ile çantada ya da elde kolaylıkla taşınabilen Foodie Elektrikli Modern Sefer Tası, eğlenceli dış yüzeyi ile de dikkati çekiyor.