Arzum'un halka arzı SPK tarafından onaylandı - Son Dakika

Arzum'un halka arzı SPK tarafından onaylandı

12.12.2020 09:51
Arzum'un halka arzı SPK tarafından onaylandı, System.String[]

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Halka arz oranı yüzde 41,31 olarak planlanan Arzum'un ek satışla birlikte halka arz oranı yüzde 47,51'e kadar çıkabilecek. Kökleri 1966'ya dayanan, inovatif ürünleri, tüketici odaklı yaklaşımı ile Türkiye küçük ev aletleri sektörünün öncü firmalarından olan Arzum, faaliyetlerinin büyük bölümünü yurt içinde yürütüyor ve başta Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere birçok yurt dışı pazara ürünlerinin ihracatını gerçekleştiriyor.

Arzum'un SPK tarafından onaylanan izahnamesine göre şirketin hasılatı, 30 Eylül 2019'da sona eren dokuz aylık dönemde 316,1 milyon TL iken, 30 Eylül 2020'de sona eren dokuz aylık dönemde yüzde 37,7'lik bir artışla 435,3 milyon TL'ye ulaştı.

İzahnamede, Arzum'un hasılat artışındaki önemli etkenlerin, ilk 3'te olduğu mutfak aletleri kategorilerinde performansını devam ettirmesine ek olarak, sıcak içecek hazırlama, kişisel bakım gibi kategorilerde hızlı büyüme sergilemesi, ihracat pazarlarındaki etkinliğini artırarak ihracatının toplam hasılatı içerisindeki payını artırması ve e-ticaret satış kanalındaki büyüme trendini de değerlendirerek satışlarını artırması olduğu belirtildi.

Şirketin brüt karı, 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde 97 milyon TL iken, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde yüzde 44,3'lük bir artışla 139,9 milyon TL'ye yükseldi. 30 Eylül 2019'da ve 30 Eylül 2020'de sona eren dokuz aylık dönemlerde ise brüt kar marjı sırasıyla yüzde 30,7 ve yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

Şirketin, karlılık odaklı stratejisi çerçevesinde brüt kar marjını korumaya, karlılıktan taviz verecek hamleler yapmamaya özen gösterdiği, şirketin toplam satışları içerisinde tasarımı ve patenti kendine ait olan ürünlerin oranını yükselttiği, brüt kar marjının yükselmesinde bu durumun önemli etkisi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, halka arz için en doğru zamanda olduklarını belirterek, "Arzum'un önünde de gerek yurt içi gerek yurt dışı pazarlarda pek çok fırsat var. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yönetim ilkeleri ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Geldiğimiz noktada yatırımcılarımızla buluşmak için doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arzum'un halka arzında 13 milyon 306 bin 475 TL nominal değerli, sermayenin yüzde 41,31'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 74'ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1'i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde SDA International SARL'a ait ve halka arz edilen payların yüzde 15'ine denk gelen 1 milyon 995 bin 971 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret, Eylül, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arzum'un halka arzı SPK tarafından onaylandı - Son Dakika Ekonomi


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