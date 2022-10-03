Teknoloji 55 yılda nereden nereye geldi? - Son Dakika
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Teknoloji 55 yılda nereden nereye geldi?

03.10.2022 20:23
Teknoloji 55 yılda nereden nereye geldi?

Arzum'un İstanbul Galataport'ta 55 farklı tasarımcıyla gerçekleştirdiği sergi alanında SDN Kurucusu Hakkı Alkan önemli röportajlar yaptı.

Küçük ev aletleri sektöründe altı kategoride 650 ürünlük dev bir yelpazeyle rekabet eden Arzum Türkiye'de ve dünyada sağlam adımlarla büyümeyi sürdürüyor. 1950'li yılların başlarında Kazım Kolbaşı, Kemal Kolbaşı ve İbrahim Kolbaşı tarafından temelleri atılan Arzum'un marka yolculuğu 1966'dan beri her yıl gelişerek devam ediyor.

Teknoloji 55 yılda nereden nereye geldi?

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Arzum'un 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Galataport'ta 55 farklı tasarımcıyla gerçekleştirdiği sergi alanında SDN Kurucusu Hakkı Alkan önemli röportajlar yaptı.

Kitabın tasarımcıları arasında, Ece Ağırtmış, Murat Kalkavan, Burak Beceren, Ahmet İltaş, Selin Tahtakılıç, Kübra Aslan Ertap, Güliz Öncü, Oğuzhan Kodalak, Sermet Öner, Mete Kaplan Eker, Nagihan Özkar, Akif Kaynar, Dilruba Karaalp, Eren Dedeleroğlu, Tayfun Pekdemir, Yaren Yavuz, Olgun Kaşıkçı, Mustafa Karagülmez, Burak Tozkoparan, Beril Ateş, Berk Öztürk, Burak Şentürk, Fatih Öztürk, Eda Gündüz, Kaan Bağcı, Kaan Bilaloğlu, Meltem Şahin, Gökçe İrten, Selin Çınar, Ece Kalabak, Uzay Sarı, Bülent Gültek, Olga Müstecaplıoğlu, Sedat Girgin, İlayda Koroglu, Dünya Atay, Birce Kirkova, Aytaç Öztürk, Geray Gencer, Atıl Kızılbayır, Sibel Açıkalın Akgün, Didem Dağbağlı, Barış Tanyıldızı, Pınar Ulus, Dilara Akbal, Melike Erkan, Elif Deneç, Tuba Ünlü, İlker Türe, Kemal Sanli, Ümit Altun, Uğur, Orak, Uğur Altun, Zuhal Uz ve Büşra Çağlar bulunuyordu.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, serginin ilk gününde yaptığı açılış konuşmasında şu açıklamaları yaptı: "Arzum olarak 55'inci yaş günümüzü, bize yakışır şekilde kutlamak istedik. Öncelikle 55 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olan Arzum'un hikayesini kitap haline getirerek ölümsüzleştirdik. Kültür dünyamıza ve sektörümüze önemli katkıda bulunduğumuza inandığımız Öteki Çağlarla Arzum'lu Yıllar kitabımızı, 55'inci yıl kutlamalarımızın merkezine koyduk.".

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Kaynak: Shiftdelete

Hakkı Alkan, İstanbul, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

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