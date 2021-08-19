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Arzum'un yılın ilk yarısında toplam geliri 411,4 milyon liraya ulaştı - Son Dakika

Arzum'un yılın ilk yarısında toplam geliri 411,4 milyon liraya ulaştı

19.08.2021 12:06
Arzum'un yılın ilk yarısında toplam geliri 411,4 milyon liraya ulaştı, System.String[]

Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin, toplam satış gelirleri, ilk 6 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,9 artışla 411,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin, toplam satış gelirleri, ilk 6 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,9 artışla 411,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, yılın ilk altı aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, ilk altı ayda 411,4 milyon lira gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre vergi öncesi net karını yüzde 75,8 artıran şirketin net karı ise 39,6 milyon lira oldu.

Geçen yılın aralık ayında halka arz olan Arzum, yılın ilk altı ayında 60,8 milyon lira esas faaliyet karı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 37,4 milyon lira olan FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi karı) sonucu da yüzde 52,1 artışla 56,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, şirketin hedefleri paralelinde büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Yılın ikinci çeyreğinde de karlılık ve gelir anlamında sevindirici sonuçlar elde ettiklerini aktaran Zadil, çoklu satış kanalı modeli kapsamında pek çok yeniliği hayata geçirdiklerini ve bu yatırımlar çerçevesinde büyümeye devam ettiklerini bildirdi.

Zadil, şunları kaydetti:

"2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 33,2 brüt kar marjı ve yüzde 14,8 esas faaliyet kar marjı elde ettik. Yılın ilk altı ayı itibarıyla özkaynak karlılık oranımız yüzde 33,4 seviyesinde gerçekleşirken özkaynak büyüklüğü ise 160 milyon lirayı aştı. Özellikle ülkemizde aşılanma oranının yaygınlaşması ve normalleşmenin başlaması ile birlikte finansal sonuçlarımızda da beklentilerin üstünde başarılı bir büyüme elde ettik."

"Yapay zeka ile müşteri deneyiminde çıtayı yükselttik"

Mete Zadil, Arzum'un kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyerek, 55'inci yılında da güçlü bir marka olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Bu dönemde inovasyona odaklanarak, ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürdüklerini aktaran Zadil, değişen yaşam koşullarında ihtiyaca yönelik çözümler sunan ürünlerle, tüketicilerin her zaman yanında olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Zadil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zaman ayarlı ızgara ve tost makinesi Kantintost Pro, hem evde hem de bahçede mangal keyfi sunan Griletto elektrikli ızgara ve ev yemeklerini zaman ve mekandan bağımsız her yere götürerek ısıtıp sıcak sıcak yeme imkanına sahip Foodie elekrikli modern sefer tası, müşterilerimizin en fazla ilgi gösterdiği ürünler oldu. Evlerde ve mutfaklarda daha fazla vakit geçirmeye başladığımız bu dönemde mikser, doğrayıcı ve blenderlarımız da oldukça rağbet gördü. Biz de Arzum Prochopp Cam Doğrayıcı ve Prochopp Plus Doğrayıcı ile Prostick 1000 el blenderlarımız ve Mixxi Color ailesine yeni renk ve özellikler ekleyerek hem mutfaklara şıklık hem de keyif kattık. Her seferinde mükemmel ölçüde okkalı bir Türk kahvesi deneyimi sunan Arzum OKKA Grandio Touch ve Arzum OKKA Minio Jet'le en keyifli anların eşlikçisi Türk kahvesini maksimum lezzette sunduk. Artan hijyen hassasiyetine yönelik Temizlik kategorimizin güçlü ürünü Arzum Olimpia Smart'ın tüketicimizle buluşturmayı sürdürdük. Nesnelerin Interneti (IoT) teknolojisi ve inovatif özellikleriyle öne çıkan Arzum Olimpia Smart sayesinde onları gerçek hijyenle tanıştırdık. Bu dönemde ayrıca Arzum Cleanforce Cyclone filtreli elektrikli süpürgemizle üstün teknolojideki farkımızı bir kez daha kanıtladık. Arzum Magiclean Force şarjlı dikey süpürgemizle üstün teknolojiyi kullanarak görünmeyen tozlara bile savaş açtık. Arzum Magiclean Force, şarjlı ve uzun ömürlü bataryası sayesinde kablosuz ve her zaman kullanıma hazır bir temizlik imkanına da sahip. Arzum olarak 'Göründüğünden çok daha fazlası' olmayı amaçladık."

Mete Zadil, dijitalleşen dünyanın getirdiği yenilikleri müşteri deneyimine adapte ettiklerini belirtti.

Arzum olarak kullanıcılara en iyi hizmeti sunmak için WebAR projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Zadil, "Yapay zeka ile müşteri deneyiminde çıtayı yükselttik. Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi sayesinde müşterilerimiz ürünlerimizi satın almadan önce evlerinde gerçek boyutlarıyla deneyimleme şansı elde ediyor. Bu dönemde müşteri hizmetlerinden tüketicilere aksesuar satışı yaptığımız Telesatış sürecimizi otomatize ettik. Arzum Dijital Gözler projemizde yer alan Arzum Asistan'ı (Whatsapp ve Webchat) canlı olarak devreye aldık. Bu süreçle birlikte müşterilerimize hizmet alanında farklı bir kanal yaratarak fayda sağladık. Arzum Müşteri Destek portalımızla satış sonrası hizmetlerde ihtiyaç duyulabilecek tüm konuları tek bir çatı altında toplayarak kusursuz bir mobil deneyim sunduk. Yine dijital dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir parçası olan buluta geçiş sürecimizi tamamladık." ifadelerini kullandı.

Vergi, Faiz, kar, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arzum'un yılın ilk yarısında toplam geliri 411,4 milyon liraya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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