Arzum, yeni hizmetiyle online siparişleri tüketicilere hızla ulaştırıyor - Son Dakika

Arzum, yeni hizmetiyle online siparişleri tüketicilere hızla ulaştırıyor

11.01.2021 11:05
Arzum, yeni hizmetiyle online siparişleri tüketicilere hızla ulaştırıyor, System.String[]

Arzum, internet sitesinden veya mobil uygulamadan verilen siparişleri yeni hizmeti "Arzum Yolda" sayesinde müşterilerine hızla ulaştırıyor.

Arzum, internet sitesinden veya mobil uygulamadan verilen siparişleri yeni hizmeti "Arzum Yolda" sayesinde müşterilerine hızla ulaştırıyor.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, yeni hizmetiyle alışverişi kolaylaştıran ve hızlandıran şirket, küçük ev aletleri sektöründe yeniden bir ilke imza atıyor.

Yeni uygulama kapsamında İstanbul genelinde arzum.com.tr ve Arzum APP mobil uygulaması üzerinden verilen siparişler şirketin kendi araç filosuyla dağıtıma çıkarılıyor.

"Arzum Yolda" ile gün içerisinde saat 15.00'e kadar verilen siparişlerin teslimatı ertesi gün gerçekleşiyor. Yeni hizmetle alışveriş gerçekleştiği anda tüketicilere SMS ile canlı takip linki gönderiliyor.

Tüketicilere teslim tarihi seçme deneyimini sunulmasının yanı sıra, sipariş teslim aralığı bilgisinin de paylaşıldığı bilgilendirmede kurye-müşteri hizmetlerine hızlı erişim ve aracın anlık hareketlerini takip etmek mümkün oluyor.

"Tüketicilerimize artık daha da yakınız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal, geçen yıl 5 araçlık bir filoyla pilot uygulamasını başarıyla gerçekleştirdikleri dağıtım hizmetini "Arzum Yolda" ile hayata geçirdiklerini bildirdi.

İlk etapta sadece İstanbul genelindeki siparişleri kapsayacak hizmetle tüketicilere artık daha da yakın olduklarını kaydeden Ünal, şu açıklamalarda bulundu:

"Tüketicilerimiz artık; siparişleri adreslerine ulaşana dek bizi takip edebiliyor, bize her an direkt ulaşabiliyor, dilerlerse 'Komşuma Gönder' seçeneğiyle tek tuşla adres değişikliği yapabiliyor. Bu hizmetle şimdiden, teslimat sonrasında gerçekleştirdiğimiz memnuniyet anketlerimizde birçok teşekkür aldık. Dijital dönüşüme verdiğimiz önemi lojistik operasyonlarımıza başarıyla adapte ettik. Bu alanda kendimizi geliştirmeye, hizmetimizin çerçevesini genişletmeye hızla devam edeceğiz.

"Siparişlerin zamanında ve sorunsuz teslim edilmesi çok önemli"

Arif Emre Ünal, salgınla birlikte artan e-ticaretin zamanında ve sorunsuz bir şekilde teslim edilebilmesinin oldukça önemli olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu konu salgınla hız kazandı. Evde kaldığımız dönemde gördük ki; sipariş almak kadar siparişleri zamanında, sorunsuz teslim edebilmek de önemli. Bu dönemde yaşanan yoğunluk nedeniyle kargo şirketleri büyük lojistik sorunlar yaşadı. Ani artış gösteren e-ticaret satışları birçok dağıtıcı firmayı da zorladı. Biz bu sorunun büyüyebileceğini en başta tespit edip hızlıca özel bir araç filosu kurma kararı aldık."

İstanbul, SMS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arzum, yeni hizmetiyle online siparişleri tüketicilere hızla ulaştırıyor - Son Dakika Ekonomi


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