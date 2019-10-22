Son Dakika Haberleri: AŞ'ler yüzde 70 tek ortaklı kuruluyor
Son Dakika Ekonomi AŞ'ler yüzde 70 tek ortaklı kuruluyor

AŞ'ler yüzde 70 tek ortaklı kuruluyor

51 dakika önce

Türkiye iş dünyası ortaklık kültürünü geliştirmeye çalışırken, eğilim 'tek adam' şirketlerinden yana. Ticaret Kanunu'nda tek ortak ( bir kişi) ile anonim ya da limited şirket kurulmasına izin verilmesinin ardından, kurulan şirketlerin yüzde 70'i dolayında tek ortaklı olmaya başladı.

AŞ'ler yüzde 70 tek ortaklı kuruluyor, System.String[]

Türkiye iş dünyası ortaklık kültürünü geliştirmeye çalışırken, eğilim 'tek adam' şirketlerinden yana. Ticaret Kanunu'nda tek ortak ( bir kişi) ile anonim ya da limited şirket kurulmasına izin verilmesinin ardından, kurulan şirketlerin yüzde 70'i dolayında tek ortaklı olmaya başladı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mike Pompeo'dan küstah tehdit: Trump, ihtiyaç halinde Türkiye'ye askeri harekat yapılması için hazırlıklı
Barış Pınarı Harekatı'ndaki mutabakatta 5 günlük ateşkeste son saatlere girildi! İşte bölgedeki son durum ABD Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Herekatı karşıtı metin dağıtmış Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkeste son saatlere girildi! İşte bölgedeki son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 08:57:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AŞ'ler yüzde 70 tek ortaklı kuruluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]