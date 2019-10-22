AŞ'ler yüzde 70 tek ortaklı kuruluyor

Türkiye iş dünyası ortaklık kültürünü geliştirmeye çalışırken, eğilim 'tek adam' şirketlerinden yana. Ticaret Kanunu'nda tek ortak ( bir kişi) ile anonim ya da limited şirket kurulmasına izin verilmesinin ardından, kurulan şirketlerin yüzde 70'i dolayında tek ortaklı olmaya başladı.