As Parti'den Cumhur İttifakı'na Destek

AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin bekası için Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini bildirdi.

AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin bekası için Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini bildirdi.



Kayıkcı, yaptığı yazılı açıklamada, AS Parti kurucularının büyük çoğunluğunun emekli astsubaylardan oluştuğunu, AK Parti iktidarı döneminde 32 bin mağdur emekli astsubaydan 22 bininin özlük haklarında günün koşullarına uygun olarak iyileştirmeler yapıldığını aktardı. Kayıkcı, geri kalan 10 bin kişi için de gereken iyileştirmelerin yapılacağından kuşkularının bulunmadığına işaret etti.



Kayıkcı, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldıklarını bildirerek şunları kaydetti:



"Çukur operasyonlarının kaynağının malum belediyeler olduğu göz önüne alındığında beka sorunu olduğu kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçekliktir. Uzun yıllar devletin her türlü kademelerine sızan illegal yapıların bu yerel seçimlerde de bu tür bir girişimde bulunma ihtimalini göz ardı etmemek gerekir. Bu bakımdan genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de hiçbir beklentimiz olmadan bekamız için Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İki Dünya Devi El Ele Verdi, Yapay Zeka Türkçeyi Söktü

Türkiye'nin 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek