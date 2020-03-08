AS-TA-MA Başkent yollarında kullanılmaya başladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı personeli, kendi ürettiği ve AS-TA-MA adını verdiği asfalt tamir makinesini, Başkent yollarında kullanmaya başladı. Büyük makinelerin giremediği yerlere giren, çevreci ve ekonomik özelliğiyle dikkat çeken AS-TA-MA, asfaltlarda meydana gelen bozuklukları kısa sürede onarıyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendi asfalt tamir makinesini kendisi yaptı. Fen İşleri Daire Başkanlığı AR-GE ekibi tarafından OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde özel bir firma iş birliğiyle ve yerli imkanlar kullanılarak üretilen asfalt makinesi AS-TA-MA, Başkent sokaklarında kullanılmaya başladı. Çeşitli nedenlerle asfaltlarda meydana gelen çatlakları ve bozuklukları kısa sürede onaran, büyük makinelerin giremediği yerlere giren AS-TA-MA, ekonomik ve çevreci özelliğiyle de dikkat çekiyor.



Yaz kış kullanılabiliyor



Amerika ve Rusya'da da yaygın olarak kullanılan teknoloji ilk kez Başkent'in cadde ve sokaklarında asfalt tamiri yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı AR-GE ekibi tarafından geliştirilen asfalt tamir makinesi yağmurlu havalar dahil her türlü mevsim koşulunda kullanılabilme özelliğine de sahip. Mevcut asfaltın tekrar kullanılması prensibi üzerine çalışan AS-TA-MA, hızlı ve pratik şekilde asfalt zemini ısıtarak yeniden şekillendiriyor. AS-TA-MA sanayi tipi yüz litrelik bir tüple 30 saat çalışabilirken, tamir işleminin ardından yol kısa sürede trafiğe açılabiliyor.



Sadece 3 personel ile çalışan makine



Klasik yöntemle 13 personelin 6 farklı araçla 33 dakika içinde yaptığı asfalt onarımı, AS-TA-MA ile sadece 3 personel ve 23 dakikada yapılabiliyor. İlk etapta çift motorlu olarak tasarlanan makine ileriki aşamada tek motorlu tasarımıyla üretilecek. Yeni tasarımıyla birlikte 23 dakikalık asfalt tamir süresinin 8-10 dakikaya düşmesi planlanırken, seri üretime geçilmesinin ardından Fen İşleri'ne bağlı şefliklerin tamamına bu makinelerden verilecek. - ANKARA