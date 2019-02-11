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1 saat önce

- KARS (İHA) - Kars-Erzurum arası yolcu taşıyan midibüs, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle kaza yaptı.

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- KARS (İHA) - Kars- Erzurum arası yolcu taşıyan midibüs, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle kaza yaptı. Kazada 20'nin üzerinde yolcu yaralandı.

Kars-Erzurum arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle önde seyir halindeki kamyona arkadan çarparak kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

(AA-AA-SO-Y) - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:43 Kaynak: İHA

Erzurum, Kars, 3. Sayfa
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