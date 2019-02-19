Asabi Ev Dekorasyonu Halleri! | Benimle Tripli Bir Gün ??
1 saat önce
Selam millet! Benimle tripli bir gün geçirmeye ne dersiniz?
Selam millet! Benimle tripli bir gün geçirmeye ne dersiniz? Bir yandan asabi ev dekorasyonu halleri içerisindeyken diğer taraftan da Orkun'a seri tripler attığım videoma hepinizi beklerim?? Trip atmakta beni haklı bulan herkesi yorumlarıyla bana destek olmaya bekliyorum ?? "Asabi ev dekorasyonu halleri, benimle tripli bir gün" gibi videolarımı kaçırmamak için kanalıma buradan abone olabilirsiniz: http://bit.ly/gozdeabone
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:46 Kaynak: Youtube
Deniz Seki, Tayfun Topal'la İlişkisini Bitirdiğini Açıkladı
Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı
AK Partili Vatandaştan CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nu Şaşırtan Sözler: AK Parti'ye Gelin