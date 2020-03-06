Son Dakika › Güncel › Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe - Son Dakika
Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe
6 saat önce
Antalya'da tramvay yolunda yürüyen fare, peşine takılan kediye sinirlenip saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:57 Kaynak: İHA
Antalya'da tramvay yolunda yürüyen fare, peşine takılan kediye sinirlenip saldırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen tramvay yolu üzerinde kedi ile fare arasındaki sürtüşme, görenleri gülümsetti. Peşine takılan kediye sinirlenen fare, önce durdu ardından kediye zıplayarak saldırdı. Saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran kedi, yürümeye devam eden fareyi takip etmeye devam etti. O anlarsa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA
Son Dakika Antalya bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı Tramvay'da bir yolcu, kanıyla "Bu devlet sahipsiz deyil CHP, Atam uyan" yazdı İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı