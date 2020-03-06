Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe - Son Dakika

Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe

6 saat önce

Antalya'da tramvay yolunda yürüyen fare, peşine takılan kediye sinirlenip saldırdı.

Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe, System.String[]

Antalya'da tramvay yolunda yürüyen fare, peşine takılan kediye sinirlenip saldırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen tramvay yolu üzerinde kedi ile fare arasındaki sürtüşme, görenleri gülümsetti. Peşine takılan kediye sinirlenen fare, önce durdu ardından kediye zıplayarak saldırdı. Saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran kedi, yürümeye devam eden fareyi takip etmeye devam etti. O anlarsa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:57 Kaynak: İHA
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