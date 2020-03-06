Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe - Son Dakika

Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe

10 dakika önce

Antalya'da tramvay yolunda yürüyen fare, peşine takılan kediye sinirlenip saldırdı.

Antalya'da tramvay yolunda yürüyen fare, peşine takılan kediye sinirlenip saldırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen tramvay yolu üzerinde kedi ile fare arasındaki sürtüşme, görenleri gülümsetti. Peşine takılan kediye sinirlenen fare, önce durdu ardından kediye zıplayarak saldırdı. Saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran kedi, yürümeye devam eden fareyi takip etmeye devam etti. O anlarsa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Gazi Taş/İHA)

Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:50 Kaynak: İHA
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