Asaf'ın çağrısına 'Kulak' verecek hayırseverler aranıyor - Son Dakika

Asaf'ın çağrısına 'Kulak' verecek hayırseverler aranıyor

11.01.2021 23:27
Asaf'ın çağrısına 'Kulak' verecek hayırseverler aranıyor, System.String[]

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesi, sağ kulak deliği ve kulak kanalı olmadan dünyaya gelen 3 buçuk yaşındaki oğulları Asaf'ın ameliyat olabilmesi için destek bekliyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesi, sağ kulak deliği ve kulak kanalı olmadan dünyaya gelen 3 buçuk yaşındaki oğulları Asaf'ın ameliyat olabilmesi için destek bekliyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin tek çocuğu olan 3 buçuk yaşındaki Asaf, doğuştan sağ kulak deliği ve kulak kanalı olmadan dünyaya geldi. Asaf'ın ameliyat olabilmesi için toplanması gereken tutarın 90 bin dolar olduğunu söyleyen anne Betül Korkmaz, yasal yollara başvurarak sosyal medya üzerinden açtığı sayfa ile tedavi için 6 bin dolar para toplayabildi. Paranın toplanabilmesi için yasal bir kampanya başlattıklarını söyleyen Betül Korkmaz, "Asaf için ürünler satışa çıkarttık. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir ile ameliyat parasını karşılamaya çalışıyoruz. Biz tek başımıza bu yolda ilerleyemiyoruz, insanların desteğine ihtiyacımız var" dedi.

"ASAF, MİKROTİA TİP 2 TEŞHİSİ İLE DÜNYAYA GELDİ"

Halk arasında kulak yokluğu olarak bilinen Mikrotia tip 2 ile Asaf'ın dünyaya geldiğini belirten Betül Korkmaz, "Asaf, Mikrotia tip 2 teşhisi ile dünyaya geldi. Yani sağ kulak deliği ve kulak kanalı yok. Asaf'ın duyabilmesi için, konuşabilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Oğlumuzun duyabilmesi, konuşabilmesi için ne yapabiliriz diye araştırdık. Amerika'da bu işin çok iyi yapıldığını öğrendik. Bu ameliyatın karşılığında bir miktar para talep ediyorlar. Bizim için çok yüksek bir rakam" diye konuştu.

"BU YOLDA TEK BAŞIMAYIM, DESTEK VERENİMİZ YOK"

Ameliyat parasını toplarken tek başına olduğunu ve zorlandığını belirten Betül Korkmaz, "Totalde 90 bin dolara ihtiyacımız var. Bu yolda tek başımayım, destek verenimiz yok. Şuana kadar 6 bin dolar toplayıp ön ödeme yaptık. Asaf'ın ameliyat olabilmesi için 6-7 ay gibi bir süresi kaldı. Bu süre zarfında 90 bin doları denkleştirmemiz gerekiyor. Tabi ameliyattan 2 ay önce bu parayı yatırmamız gerekiyor, yatıramazsak ameliyat şansını kaybedecek. Eğer ameliyat şansını kaybederse, seneye ertelenecek ve fiyat daha çok artacak" şeklinde konuştu.

"YARDIMSEVER VATANDAŞLARIMIZIN YARDIMLARINI BEKLİYORUZ"

Asaf'ın babası Fatih Korkmaz ise sözlerine şöyle devam etti: "Asaf, doğuştan sağ kulağı olmadan doğdu. Tedavisi için sosyal medya üzerinden bir kampanya düzenledik. Yardımsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Biz anne, babayız. Oğlumuzun en iyi şekilde eğitim görmesini istiyoruz. En iyi şekilde yürüyüp koşmasını istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."

(Elifnaz Altürk - Akif Yılmaz - İsa Akar/İHA)

Antalya, Medya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Asaf'ın çağrısına 'Kulak' verecek hayırseverler aranıyor - Son Dakika


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