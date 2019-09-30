Aşağı Armutlu Köyü'nde Karakeçili Yörük Türkmen Şöleni yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aşağıarmutlu Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen Karakeçili Yörük Türkmen Şöleni'nin ilki düzenlendi.



Köy meydanında düzenlenen şölen öncesi konuklara yemek ikramında bulunuldu. Sebile Eke'nin sunuculuğunu yaptığı şölen, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasında emekli öğretmen Hikmet Çakıroğlu'nun Yörük kültürü üzerine yaptığı konuşma konuklar tarafından beğeniyle karşılandı. Köy muhtarı İbrahim Yalnız, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman'ın konuşmalarından sonra programın müzik ve gösteri bölümüne geçildi.



Mehmet Demiröz ve Osman Demiröz'ün halk müziği sunumu, Ahmet Karakaya ve Veli Karasu Folklor gösterisi, Serhat Akdeniz ve Koray Sivrikaya Folklor gösterisi, Bozüyük Ertuğrulgazi Derneği Seymen ekibinin gösterisi, Aksakallılar Meclis Başkanı Niyazi Çapa'nın konuşması, Mustafa Gökçe ve Mustafa Oruç'un Sanat müziği sunumu ve Yörük Kızı Fatoş Kadıoğlu'nun konseri ile program sona erdi.



Şölene Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, Yörük ve Türkmen Federasyon ve Dernek başkan ve yöneticileri, Köy ve mahalle muhtarları katıldı. - BİLECİK