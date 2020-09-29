Aşağı Örencik Mahallesi, içme suyuna kavuştu - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesi Aşağı Örencik Mahallesi, içme suyu sondajı çalışmaları sonrasında içme suyuna kavuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, Aydın genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Nazilli'nin Aşağı Örencik Mahallesi'nde vatandaşları talepleri doğrultusunda harekete geçen ASKİ ekipleri, içme suyu sondajı çalışmaları gerçekleştirdi. Yeni yapılan içme suyu isale hattı ile içme suyu depolarına aktarılan sondaj sonrasında Mahalle halkının içme suyu sorunu çözülmüş oldu. Konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın talepleri ve kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. ASKİ ekiplerimiz tarafından Nazilli ilçesi Aşağı Örencik Mahallesi'nde açılan içme suyu sondajı, yeni yapılan içme suyu isale hattı ile içme suyu deposuna aktarılarak hizmete sunuldu" ifadelerine yer verildi. - AYDIN