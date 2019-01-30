Aşağı Saksonya İmamlarla İlgili Sözleşmeyi Feshetti

DEUTSCHE Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaletinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda memur olarak maaş alan ve Türkiye'den gönderilen imamların cezaevlerinde çalışmasına artık izin verilmeyecek.

DEUTSCHE Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaletinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda memur olarak maaş alan ve Türkiye'den gönderilen imamların cezaevlerinde çalışmasına artık izin verilmeyecek. Eyalet Adalet Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile tutuklu ve mahkümlara dini hizmet verilmesi konusunda yapılan anlaşmanın feshedildiği belirtildi.



Eyalet Adalet Bakanı Barbara Havliza, DİTİB'in 'yabancı devletlerin etkisinden kurtularak, bağımsız, Almanya'da yerleşmiş bir dini cemaat' olmayı başaramadığını iddia etti.



BfV'DEN BİLGİ İSTENECEK



Açıklamada, DİTİB camilerinde görevli olmalarına rağmen Türkiye'den gönderilmeyen ve maaşları Türkiye tarafından ödenmeyen, cezaevlerinde yarı zamanlı veya gönüllü olarak hizmet veren imamların ise görevine devam edeceği belirtildi.



Aşağı Saksonya'daki cami ve Müslüman derneklerini çatısı altında toplayan Şura Derneği ile yapılan sözleşmenin de geçerliliğini koruduğu ifade edilen açıklamada, eyaletteki cezaevlerinde görevli imamlara uygulanan güvenlik incelemesine ek olarak eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan da bilgi isteneceği belirtildi.



19 İMAM GÖREV YAPIYORDU



Eyalet Adalet Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, anlaşma çerçevesinde eyaletteki 14 cezaevinden dokuzunda Müslümanlara yönelik dini hizmetler veriliyor. Cezaevlerinde görevli 19 imamın üçünün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Almanya'ya gönderilen imam olduğu belirtildi. 12 imamın ise gönüllü olarak hizmet verdiği kaydedildi.

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