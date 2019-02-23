Aşağıkuzfındık'da Yollar İyileştiriliyor
20 dakika önce
Eskişehir İnönü İlçesi Aşağıkuzfındık Mahallesinde kış şartlarında dolayı bozulan yollarda İnönü Belediye Fen İşleri Ekipleri tarafından iyileştirme çalışması yapıldı.
Düzenli olarak gerçekleştirilen mahalle toplantıları aracılığı ile vatandaşlardan gelen talepler toplayan İnönü Belediye Başkanlığı u talepleri belirli bir program dâhilinde yerine getirmeye devam ediyor. Çalışma programı dahilinde belediye fen işleri ekipleri Aşağıkuzfındık Mahallesi'nde mahalle içi ve tarla bağlantı yollarında stabilize malzeme yayılması ve yol iyileştirme çalışması yaptı.
Belediye başkanlığından yapılan açıklamaya göre planlanan çalışmaların 2018'de olduğu gibi 2019 yılında da yeni oluşan mahallelerde devam edeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:51 Kaynak: Bültenler
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