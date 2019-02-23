Aşağıkuzfındık'da Yollar İyileştiriliyor

Düzenli olarak gerçekleştirilen mahalle toplantıları aracılığı ile vatandaşlardan gelen talepler toplayan İnönü Belediye Başkanlığı u talepleri belirli bir program dâhilinde yerine getirmeye devam ediyor. Çalışma programı dahilinde belediye fen işleri ekipleri Aşağıkuzfındık Mahallesi'nde mahalle içi ve tarla bağlantı yollarında stabilize malzeme yayılması ve yol iyileştirme çalışması yaptı.

Belediye başkanlığından yapılan açıklamaya göre planlanan çalışmaların 2018'de olduğu gibi 2019 yılında da yeni oluşan mahallelerde devam edeceği bildirildi.