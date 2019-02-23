Son Dakika Haberleri: Aşağıkuzfındık'da Yollar İyileştiriliyor

Aşağıkuzfındık'da Yollar İyileştiriliyor

20 dakika önce

Eskişehir İnönü İlçesi Aşağıkuzfındık Mahallesinde kış şartlarında dolayı bozulan yollarda İnönü Belediye Fen İşleri Ekipleri tarafından iyileştirme çalışması yapıldı.

Aşağıkuzfındık'da Yollar İyileştiriliyor, System.String[]

Düzenli olarak gerçekleştirilen mahalle toplantıları aracılığı ile vatandaşlardan gelen talepler toplayan İnönü Belediye Başkanlığı u talepleri belirli bir program dâhilinde yerine getirmeye devam ediyor. Çalışma programı dahilinde belediye fen işleri ekipleri Aşağıkuzfındık Mahallesi'nde mahalle içi ve tarla bağlantı yollarında stabilize malzeme yayılması ve yol iyileştirme çalışması yaptı.

Belediye başkanlığından yapılan açıklamaya göre planlanan çalışmaların 2018'de olduğu gibi 2019 yılında da yeni oluşan mahallelerde devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:51 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi Doç. Dr. Selman Öğüt'ten Çarpıcı Hırsızlık Yorumu: Elini Keselim Deyince İnsan Hakları Diyorlar

Kılıçdaroğlu, 'Çöpten Yiyecek Toplayan Kadın' Görüntüsüne Sahip Çıktı: Bu Görüntü Gerçek Uzmanlar Uyardı: Altının Gram Fiyatı Alım Fırsatı Sunuyor, 250 Lirayı Görebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 16:11:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşağıkuzfındık'da Yollar İyileştiriliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]