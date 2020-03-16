"Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesi' - Son Dakika

"Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesi"

6 saat önce

Kırklareli'nde "Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesi" sürüyor.

Kırklareli'nde "Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesi" sürüyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında ziyaretçi karşılama merkezi yapılması amacıyla yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, projeyi titizlikle devam ettirdiklerini söyledi.

Aşağıpınar örenyerinin kültür ve turizm açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Şen, Aşağıpınar'ın Anadolu'dan Avrupa'ya giden tarih öncesindeki ilk çiftçi topluluğunun yerleşim yeri olduğunu belirtti.

Trakya Turizminin Geliştirilerek ve Çeşitlendirerek Trakya bölgesinin turizmden elde ettiği geliri arttırmak istediklerini dile getiren Şen, Aşağıpınar örenyerinde Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2019 Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile ziyaretçi karşılama merkezi yapılacağını kaydetti.

Anadolu kökenli çiftçi yaşam modelinin Avrupa'ya aktarılmasında Kırklareli'nin kilit rol oynadığını aktaran Şen, "8200 yıllık tarihi derinliğe ışık tutan çok önemli bir potansiyel barındıran Aşağıpınar zaman müzesi, örenyeri, açık hava müzesi konseptlerine uygun projelendirilmiştir. Kırklareli'nin dünya kültür ve uygarlık tarihindeki özel yerini belgeleyen bu arkeolojik alanın korunmasının yanı sıra gerekli düzenlemeleri yaparak Trakya kültür turizminin istifadesine sunulması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Daha sonra Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fikret Macit, toplantıya katılan kazı heyetine proje hakkında teknik bilgiler verdi.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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