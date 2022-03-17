Aşağıtefen'in içme suyu deposu daha temiz, daha sağlıklı - Son Dakika
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Aşağıtefen'in içme suyu deposu daha temiz, daha sağlıklı

17.03.2022 16:16

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Aşağıtefen Mahallesinde içme suyu deposunun bakım onarımını yaparak hanelere daha verimli daha temiz ve kesintisiz su ulaşmasını sağladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla bakım onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi ilçesine bağlı Aşağıtefen Mahallesinde yer alan içme suyu deposu da daha sağlıklı bir yapıya kavuştu. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi.

Kaynak: Bültenler
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşağıtefen'in içme suyu deposu daha temiz, daha sağlıklı - Son Dakika


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