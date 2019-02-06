Aşağıyenice Köyünde Yapımı Süren Salon İnşaatı

Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, ilçeye bağlı Aşağıyenice köyünde yapılacak olan üstü kapalı çok amaçlı salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, ilçeye bağlı Aşağıyenice köyünde yapılacak olan üstü kapalı çok amaçlı salonu inşaatında incelemelerde bulundu.



Dazkırı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılacak olan salon hakkında bilgi veren Kaymakam İçen, "Vatandaşların düğün, nişan, sünnet, mevlit gibi yapacakları etkinliklerde kullanılmak üzere Dazkırı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımı devam eden üstü kapalı alan ile ilgili çalışmaları yerinde inceledik. Köylü vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıklar sağlayacak olan bu yer hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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