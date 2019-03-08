Asala Kurbanı Büyükelçi Balkar Anıldı

ASALA terör örgütü mensuplarının 9 Mart 1983'te düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar, ölümünün 36. yılında Sırbistan'da törenle anıldı.

ASALA terör örgütü mensuplarının 9 Mart 1983'te düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar, ölümünün 36. yılında Sırbistan'da törenle anıldı.



Balkar için Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Sırbistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nemanja Stevanovic'in yanı sıra Ahmet Galip Balkar'ın yeğeni Aylin Balkar Ataç da katıldı.



Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, terörün uzun zamandır küresel bir tehdit olduğuna dikkati çekerek, terörle mücadeledeki iş birliği için Sırbistan makamlarına teşekkür etti.



Stevanovic de terörle mücadelede iş birliğinin önemine değinerek, Sırbistan'ın iyi ilişkilere sahip olduğu Türkiye ile her daim dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.



Ataç ise amcası Ahmet Galip Balkar'a dair anılarını anlatarak, saldırıdan sonra aile olarak yaşadıklarını paylaştı.



Saldırının ardından zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Ataç, "Amcam kitap okumayı ve çocukları çok severdi. Yazdığı günlükleri ve kitapları okuduk, nelerle ilgilendiğini öğrendik." dedi.



Balkar'ın saygın bir diplomat olduğunu anımsatan Ataç, "Babam her zaman onun idolümüz olması gerektiğini söylerdi. İşte tam da bu sebeplerden ötürü teröristlerin hedefi oldu." diye konuştu.



Anma törenine katılanlar daha sonra Balkar'ın şehit edildiği yere karanfil bıraktı.



Balkar için ayrıca Belgrad'daki Bayraklı Camisi'nde mevlit okundu.



Olay



Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği binası yakınlarında 9 Mart 1983'te ASALA terör örgütü mensubu iki saldırgan tarafından Balkar'a otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırıda ağır yaralanan Balkar iki gün sonra hayatını kaybetmişti.



Saldırı sırasında olay yerinden geçen ve kendisine kurşun isabet eden bir Yugoslav öğrenci de yaşamını yitirmişti.



Saldırganlar Kirkor Levonyan ile Raffi Aleksandr, 9 Mart 1984'te yakalanmış ve 20'şer yıl hapis cezası almıştı.

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