"Asalı büyücü"den saldırı - Son Dakika
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"Asalı büyücü"den saldırı

16.04.2022 11:40
"Asalı büyücü"den saldırı

BAHÇELİEVLER'de inşaat firması sahipleri Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir T. ortaklıklarını bitirme kararı aldı.

BAHÇELİEVLER'de inşaat firması sahipleri Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir T. ortaklıklarını bitirme kararı aldı. Abdurrahman Sevinç'in iddiasına göre, Abdülkadir T. yabancı uyruklu bir grup ile anlaşarak Sevinç'e hem defalarca saldırı gerçekleştirdi hem de büyü yaptırdı. Asalı bir kişinin liderliğindeki şebekesin saldırıları güvenlik kamerasına yansırken suç duyurusunda bulunan Abdurrahman Sevinç "İş yerimize saldırdılar. Kardeşimle yaralandık. Benim burnum kırıldı. Dükkanın önüne domuz yağı büyüsü döküyorlar" dedi.

Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir T., 2 sene önce ortak olarak bir inşaat firması kurdu. Bir sene sonra ortaklıklarını sonlandırma kararı aldılar. Abdurrahman Sevinç, kardeşi Eyüp Sevinç'le müteahhitlik yapmaya devam etti. Kardeşler, kentsel dönüşüme gireceğini düşündükleri bir binadan daire satın aldı. Aynı binadan daire satın alan eski ortak Abdülkadir T. iddiaya göre bu durumu "Benimle nasıl ortak olursunuz" diyerek husumete çevirdi. Yine Sevinç kardeşlerin iddiasına göre Abdülkadir T. mahallede büyücülük yapan yabancı uyruklu bir kişi ile anlaştı. Abdülkadir T.'nin anlaştığı Suriyeli sözde büyücü ve akrabaları, önce kardeşlerin inşaat firmasının bulunduğu ofise saldırdı. 20 Ocak 2022'de gerçekleşen bu saldırının ardından Eyüp Sevinç hastaneden darp raporu aldı. Eyüp Sevinç, 21 Ocak'ta da aracıyla Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki ofisine gelirken, yine yabancı uyruklu grubun tekmeli asalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine polis ekipleri, yabancı uyruklu Eymen M. ve Abdülkadir T.'nin ifadelerini aldı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevinç kardeşler, saldırıların ardından yabancı uyruklu Eymen M.'nin dükkan ve inşaatlarının önüne 'domuz yağlı büyü' yaptığını da öne sürdü.

"SURİYELİLERİ TUTTU, BİZE SALDIRTMAYA BAŞLADI"

Abdurrahman Sevinç "Eski ortağımızla geçen sene yolları ayırdık. Ayrıldıktan sonra da bir yerden daire aldık. Eski ortağımızın da orada dairesi varmış. Bundan dolayı olaya rekabet gibi bakmaya başladı. Eski ortağım, Suriyelileri tuttu, bize saldırtmaya başladı. 20 Ocak'ta da Suriyeliler ile birlikte iş yerimize saldırdılar. O gün kardeşimle ben de yaralandık. Benim burnum kırıldı. Açıkçası o binadan çıkmamız için uğraşıyor. Suriyeli kişi, serbest bırakıldıktan sonra, tehditlerine devam etti. 30 Ocak'ta dükkanın önüne domuz yağı büyüsü döküyor. Bu Suriyeliler eski ortağım tarafından mı tutuldu, yoksa bunlar muska işlerinde ortaklar mı bilmiyorum. Biz artık 4-5 kardeş güvenlik amacıyla yan yana geziyoruz" diye konuştu.

"ARABAYA SALDIRDILAR ALLAH'TAN ARABANIN KAPILARI KİLİTLİYDİ" Kardeşi Eyüp Sevinç "Eski ortağımızın malik olduğu bir binada daire satın aldık. Eski ortağımız Suriyelilerle ve her kim varsa, üstümüze saldırmaya başladı. 20 Ocak'ta ofisi bastılar. Dükkanı dağıttılar. 21 Ocak'ta rapor almaya hastaneye gittim. Hastane dönüşünde, bu sokaktan arabamla geçerken takriben 20 kişilik bir grup önümü kesti. Arabaya saldırdılar, Allah'tan araba kilitliydi. Onun malik olduğu bir binada nasıl daire alırız diye bize saldırıyor" dedi.

OTOMOBİLE SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Abdurrahman Sevinç ve Eyüp Sevinç'in içinde bulunduğu otomobile saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, asalı bir kişinin liderliğindeki grubun sokakta ilerleyen otomobile saldırdığı görülüyor.


Asalı büyücü den saldırı
Asalı büyücü den saldırı
Asalı büyücü den saldırı
Asalı büyücü den saldırı
Asalı büyücü den saldırı
Asalı büyücü den saldırı
Asalı büyücü den saldırı
Asalı büyücü den saldırı
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Bahçelievler, Saldırı, İnşaat, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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