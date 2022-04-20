'ASALI BÜYÜCÜ'YÜ TUTTUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ KONUŞTU - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de adliyeye taşınan asalı büyücü saldırısıyla ilgili suçlanan Abdülkadir Taymaz konuştu. Yeni güvenlik kamerası görüntülerini gösteren Abdülkadir Taymaz, O saldırgan falan değildir. Tek hatası onun o sırada orada olması dedi.

Bahçelievler'de inşaat firması sahipleri Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir Taymaz ortaklıklarını bitirme kararı aldı. Taraflar anlaşmazlık yaşarken Abdurrahman Sevinç kendilerine saldırıda bulunduğunu ve asalı bir kişi tarafından kendilerine büyü yapıldığını iddia etti. 21 Ocak günü karşı karşıya gelen taraflar arasında yaşanan olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Asalı büyücüyü tuttuğu öne sürülen Abdülkadir Taymaz da iddialarla ilgili konuştu.

Abdülkadir Taymaz, İddiaları kabul etmiyoruz. Bu şahıslarla kısa bir süreliğine iş birliğimiz vardı. Sonra anlaşarak ayrıldık. Bunlar herhalde bunu hazmedemediler. Büyü iddialarına gülüyorum. Bizi herkes tanır dedi. Taymaz, O saldırgan falan değildir. Tek hatası onun o sırada orada olması. Araba üzerine gidiyor o an vuruyor diye konuştu.

İnşaat firmasının çalışanlarından Cihan Durak ise, İlk onlar saldırdı. Cuma namazına girmeyip beklemişler. 'Büyücü' dedikleri kişi 5-6 kişi sürekli onların yanına giden insanlar. Bahçelievler'deki herkes tanır onu. Onun tek suçu onun orada olmasıydı dedi.

Taymaz'ın avukatı avukat Gül Efetürk ise yasal süreçlerin başlatıldığını belirtti.

Yaşanan olayda büyü yapması için tutulduğu iddia edilen ve akrabaları ile birlikte otomobile asa ile saldırdığı güvenlik kameralarına yansıyan Suriyeli Eymen M.(47) ve S.H.(37) gözaltına alınmış ve iki şüpheli için sınır dışı edilmesi için işlem başlatılmıştı.