Asamoah Gyan'dan Kayseri'nin Tanıtımına Büyük Destek
1 saat önce
Kayserispor'un dünyaca ünlü futbolcusu ve iyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Asamoah Gyan Kayseri ve sarı-kırmızılı takımın tanıtımına destek oluyor.
Kayserispor
'un dünyaca ünlü futbolcusu ve iyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Asamoah Gyan
Kayseri ve sarı-kırmızılı takımın tanıtımına destek oluyor.
Kayserispor'un renklerine bağladığı dünyaca ünlü forvet Asamoah Gyan iyi bir futbolcu olduğu kadar iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ve fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğeni topluyor.
Ünlü futbolcu, kendi hesabından sarı-kırmızılı takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya
kampından görüntüler paylaştı. Gyan'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede 21 bin 336 kişi tarafından izlendi.
1.80 boyunda ve 33 yaşında olan Ganalı ünlü futbolcu paylaştığı fotoğraf ve görüntülerle Kayseri'nin dünya çapında tanınmasına da destek vermiş oldu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
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