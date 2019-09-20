İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu.



2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen tecrübeli golcü futbolcu yeni sezonda NorthEast United takımında forma giyecek. Sarı-Kırmızılı forma ile Süper Ligde 26 maça çıkan Gyan 5 kez fileleri havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupasında ise 8 maça çıktı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.



Yeni sezon öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Asamoah Gyan Hindistan takımlarından NorthEast United ile sözleşme imzaladı. - KAYSERİ