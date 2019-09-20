Son Dakika Haberleri: Asamoah Gyan Hindistan'a transfer oldu
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Asamoah Gyan Hindistan'a transfer oldu

53 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu.

Asamoah Gyan Hindistan'a transfer oldu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu.


2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen tecrübeli golcü futbolcu yeni sezonda NorthEast United takımında forma giyecek. Sarı-Kırmızılı forma ile Süper Ligde 26 maça çıkan Gyan 5 kez fileleri havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupasında ise 8 maça çıktı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.


Yeni sezon öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Asamoah Gyan Hindistan takımlarından NorthEast United ile sözleşme imzaladı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Asamoah Gyan, Kayserispor, Hindistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:49 Kaynak: İHA
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Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu!
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