Son Dakika Haberleri: Aşan: "İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedefliyoruz"

Aşan: "İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedefliyoruz"

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Aşan:
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:50 Kaynak: AA
Göksel Aşan, İstanbul, Güncel
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