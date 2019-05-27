Aşan: "İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedefliyoruz"
2 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan
, İstanbul
Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini bildirdi.
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