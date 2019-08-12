Asansör 6. kattan yere çakıldı: 5 yaralı

Asansör 6. kattan yere çakıldı: 5 yaralıKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın asansörü 6. kattan yere çakıldı.

Asansör 6. kattan yere çakıldı: 5 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın asansörü 6. kattan yere çakıldı. Olayda hafif yaralanan 5 kişi ambulansta tedavi edildi.

Olay, ilçeye bağlı Köşk mahallesi Köşk caddesi Elçi sokak üzerinde bulunan 14 katla bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişiyi taşıyan asansörün yukarı çıktığı sırada halatı koptu. 6. kattan yere çakılan asansör kabininde bulunan 5 kişi, hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sevk edilen ambulanstaki tedavilerinin ardından evlerine geri döndü.

Yaşanan olayda apartman sakinleri büyük panik yaşarken, vatandaşlarda pencereden olayı anlamaya çalıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gaziantep'te 14 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi