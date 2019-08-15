Son Dakika Haberleri: Asansör 6. kattan zemine çakıldı: 3 yaralı
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Asansör 6. kattan zemine çakıldı: 3 yaralı

29 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6. kattan zemin kata çakılan asansördeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Asansör 6. kattan zemine çakıldı: 3 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6. kattan zemin kata çakılan asansördeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi, Sevinç Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, 6.katta oturan Besiye S. ile kızı Özlem D. ve 3 yaşındaki torunu Zeynep D., asansöre binerek aşağı inmek istedi. Nine, kızı ve torununun bindiği asansör, henüz belirlenemeyen bir nedenden zemine çakıldı. Asansörü, içi kum dolu takozlar durdurdu. İçindekilerin feryatlarını duyan apartman sakinleri, hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ölümden dönen nine, kızı ve torununu asansör kabininin içinden çıkardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılıp Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, Elbistan, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:21 Kaynak: İHA
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