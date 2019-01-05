Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybettiÇORUM - Çorum'da yapımı devam eden bir binasının asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti
ÇORUM - Çorum
'da yapımı devam eden bir binasının asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen 2 işçinin hayatını kaybetti öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:01 Kaynak: İHA
Fabrika İşçilerinin Kurduğu Yardımlaşma Derneği, 6 Ton Şekeri İşçilere Kilosu 1,5 TL'den Sattı
"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti
Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı
Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı