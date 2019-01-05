Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybettiÇORUM - Çorum'da yapımı devam eden bir binasının asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti

ÇORUM - Çorum'da yapımı devam eden bir binasının asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen 2 işçinin hayatını kaybetti öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

Çorum, İşçi, 3. Sayfa
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