Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Çorum'da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Çorum'da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.



İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. - ÇORUM

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