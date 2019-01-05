Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Çorum'da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Çorum
'da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
(Muhammed Muttalip
Yalçın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:06 Kaynak: İHA
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