Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Çorum'da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Çorum'da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

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